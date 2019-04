RLS NORD: 80-jähriger Schleswiger vermisst (Bitte um Rundfundurchsage)

von shz.de

14. April 2019, 20:13 Uhr

Harrislee (ots) - Seit dem Nachmittag, ca. 15:00 Uhr, wird in

Schleswig der 80jährige Juri K. aus Schleswig vermisst.



Herr K. ist altersdement und aus seiner Wohnung in Schlei-Nähe

abgängig.



Der Gesuchte wird wie folgt beschrieben:



- Kunstledermütze,

- dunkelbraune Winterjacke aus Stoff,

- dunkle Hose,

- schwarze Winterstiefel,

- ca. 175 cm groß,

- normale bis kräftige Statur,

- ca. 80 kg schwer,

- kurze, graue Haare,

- hat meist eine Krücke bei sich,

- spricht kein Deutsch.



In seiner Jackentasche befindet sich ein Zettel mit seinem Namen

und seiner Wohnadresse.



Hinweise bitte umgehend über Polizeinotruf 110!









Rückfragen bitte an:



Regionalleitstelle Nord



Telefon: 0461/99930240

E-Mail: harrislee.rls@polizei.landsh.de



