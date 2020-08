RLS NORD: 80-jährige Flensburgerin vermisst (Bitte um Rundfunkdurchsage)

Avatar_shz von shz.de

19. August 2020, 20:33 Uhr

Harrislee (ots) - Seit dem Nachmittag wird in Flensburg die 80-jährige Elke M. vermisst.



Frau M. ist infolge Altersdemenz vermutlich orientierungslos und benötigt unter Umständen ärztliche Hilfe.



Beschreibung der Vermissten: 170 cm groß, schlank, graue, halblange Haare, ist in der Regel weiß bekleidet, langsames Gangbild, geht nach vorne gebeugt, hat vermutlich eine braune Tasche mit Karo-Applikationen dabei



Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort der Vermissten geben kann, wird gebeten, umgehend den Polizeinotruf 110 zu informieren.



Der Suchmeldung ist ein Foto der Vermissten beigefügt.



Rückfragen bitte an:



Regionalleitstelle Nord



Telefon: 0461/99930240 E-Mail: harrislee.rls@polizei.landsh.de



