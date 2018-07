RLS NORD: 65-Jähriger aus Husum vermisst

von shz.de

19. Juli 2018, 03:12 Uhr

Harrislee (ots) - Seit Mittwochabend (18.07.2018), 18:30 Uhr, wird

aus einem Alten- und Pflegeheim in Husum (Kreis NF) der 65-jährige

Hans Willy P. vermisst.



Herr P. ist desorientiert und kann sich seine Mitmenschen nur

eingeschränkt mitteilen. Er leidet unter Balancestörungen, benötigt

Medikamente, verfügt über ein unkontrolliertes Gangbild und hat

diverse medizinische Vorerkrankungen.



Beschreibung des Vermissten: 170 cm groß, 65 kg, schwarz-graue

Haare, blaue Jogginghose, blau-grau gestreifter Pullover



Etwaige Hinweise bitte an den Polizeinotruf 110 oder jede andere

Polizeidienststelle.









Rückfragen bitte an:



Regionalleitstelle Nord



Telefon: 0461/99930240

E-Mail: harrislee.rls@polizei.landsh.de



