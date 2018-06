RLS NORD: 62-jähriger Vermisster aus Stapel gefunden

von shz.de

12. Juni 2018, 23:23 Uhr

Harrislee (ots) - Bezug: OTS-Meldung der KRLS-Nord vom 12.06.2018,

17:52 Uhr



Der seit dem Morgen vermisst gewesene 62-jährige Robert L. aus

Stapel (Kreis Schleswig-Flensburg) wurde am Abend wohlbehalten in

Husum aufgegriffen.



Die Öffentlichkeitsfahndung nach ihm hat sich somit erledigt.



Wir bedanken uns für die Unterstützung der Medien.









