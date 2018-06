RLS NORD: 62-jähriger aus Stapel vermisst - Rundfunkfahndung erbeten

von shz.de

12. Juni 2018, 18:23 Uhr

Stapel (ots) - Seit dem 12.06.2018 gegen 09:45 wird der 62 Jahre

alte Roberto Lindemann aus Stapel (Kreis SL-FL) vermisst. Hr.

Lindemann ist Epileptiker und zeitweise desorientiert. Er hat seine

Wohneinrichtung heute Vormittag verlassen und ist seitdem nicht mehr

zurückgekehrt. Hr. Lindemann bedarf einer medizinischen Betreuung.



Beschreibung: 107kg, steifes Gangbild, Gehhilfe, Sturzhelm für

Epileptiker, schwarze Jacke, schwarze Jogginghose mit weißen

Streifen, Sandalen



Hr. Lindemann könnte in einen Bus gestiegen und in unbekannte

Richtung gefahren sein. Der Fahndungsbereich wird daher nicht nur auf

den Bereich Stapel beschränkt.



Sollte Hr. Lindemann angetroffen werden oder Hinweise zu seinem

Aufenthaltsort gegeben werden können, melden Sie sich bitte beim

Polizeinotruf unter 110.



Um eine Rundfunkfahndung wird gebeten.









Rückfragen bitte an:



Regionalleitstelle Nord



Telefon: 0461/99930240

E-Mail: harrislee.rls@polizei.landsh.de



