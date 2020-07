RLS NORD: 60-Jähriger Wanderuper gefunden (Fahndungslöschung)

Avatar_shz von shz.de

14. Juli 2020, 04:23 Uhr

Harrislee (ots) - Beamte der Polizeistation Tarp konnten den seit dem gestrigen Abend vermisst gewesenen Gerd D. aufgrund eines Zeugenhinweises in der vom Vermisstenort rund 16 km entfernten Ortschaft Handewitt (OT Unaften) aufgreifen.



Beamte der Schutz- und Kriminalpolizei sowie eine nachalarmierte Suchhundestaffel der "Rettungshunde Nord" hatten im Raum Wanderup die ganze Nacht über nach dem vermissten 60-Jährigen gesucht.



Die Polizei konnte den stark desorientierte Mann wohlbehalten in seine Wohneinrichtung zurückbringen.



Die Öffentlichkeitsfahndung ist somit beendet, eine Rundfunkdurchsage entbehrlich.



Wir bedanken uns für die Unterstützung der Medien.



