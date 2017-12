RLS NORD: 53-jährige Frau in Bredstedt vermisst (Bitte um Rundfunkdurchsage)

von shz.de

Harrislee (ots) - Seit dem Abend, ca. 22:00 Uhr, wird in

Bredstedt, Krankenhausweg, die 53-jährige Gabriela B. vermisst.



Frau B. ist zurzeit stark alkoholisiert (torkelt) und

eigengefährdet.



Sie wurde zuletzt in Bredstedt, im Bereich der B 5, Nähe

Krankenhausweg, gesehen, von dort aus verliert sich ihre Spur.



Frau G. ist 178 cm groß, sehr schlank, hat graublonde Haare und

blaue Augen.



Zur aktuellen Bekleidung können derzeit keine Angaben gemacht

werden.



Etwaige Hinweise bitte umgehend an den Polizeinotruf 110.



Wir bitten um eine Rundfunkdurchsage.









