RLS NORD: 38-jähriger Flensburger vermisst

22. Juni 2018, 02:13 Uhr

Harrislee (ots) -



Seit gestern, 14:00 Uhr, wird in Flensburg der 38-jährige

Flensburger Björn J. vermisst.



Herr J. benötigt möglicherweise ärztliche Hilfe.



Eine aktuelle Personenbeschreibung des Flensburgers liegt nicht

vor. Beigefügt ist ein Foto des Gesuchten.



Hinweise bitte umgehend über Polizeinotruf 110 oder an das

Sachgebiet 3 der Bezirkskriminalinspektion Flensburg - Zentrale

Dienste - Vermisstensachbearbeitung, Telefon: 0461-4840!









