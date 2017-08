RLS NORD: 13-jähriger Junge vermisst

vergrößern 1 von 1 1 von 1

Schleswig (ots) -



Seit dem 10.08.2017 wird der 13-jährige Jemal M. aus einer

Jugendhilfeeinrichtung in Schleswig vermisst. Der Junge ist ca. 150cm

groß und hat blondes dichtes Haupthaar. Er hat ein mitteleuropäisches

Aussehen und leicht kräftige Statur. Er ist bekleidet mit einem

grauen T-Shirt, grauer Jogginghose und schwarzen Schuhen. Hinweise

bitte an den Polizeiruf 110 oder jede andere Polizeidienststelle. Um

Rundfunkdurchsage wird gebeten.









