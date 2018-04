RLS NORD: 10-Jährige gefunden (Löschung der Öffentlichkeitsfahndung)

von shz.de

29. April 2018, 16:13 Uhr

Harrislee (ots) - Aufgrund der Rundfunkdurchsage ergaben sich

zwischenzeitlich Hinweise, die zum Auffinden der seit dem frühen

Morgen vermissten 10-Jährigen führten.



Die Polizei konnte das Mädchen am Nachmittag wohlbehalten in

Kappeln (Kreis Schleswig-Flensburg) aufgreifen.



Wir bedanken uns für die Unterstützung seitens Bevölkerung und der

Medien.









