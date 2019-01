RKiSH: Silvester bei der RKiSH - Dienstfreie Kräfte wurden zusätzlich alarmiert - insgesamt knapp 300 Einsätze

von shz.de

03. Januar 2019, 13:23 Uhr

Pinneberg (ots)



Der Jahreswechsel forderte die Einsatzkräfte der

Rettungsdienst-Kooperation in Schleswig-Holstein (RKiSH) gGmbH

besonders im Kreis Pinneberg. Die Kooperative Regionalleitstelle

(KRLS) West in Elmshorn alarmierte die dienstfreien Einsatzkräfte der

RKiSH, um die Notfallvorhaltung und zeitnahe Bearbeitung aller

Hilfeersuchen sicherzustellen.



Die Besatzungen der Rettungsfahrzeuge der RKiSH hatten zum

Jahreswechsel gut zu tun. Insgesamt wurden sie durch die drei

zuständigen Leitstellen zu knapp 300 Einsätzen alarmiert. Die Art der

Notrufe umfasste die ganze Vielfalt der Möglichkeiten. Von

internistischen Notfällen über alkoholbedingte Einsätze bis hin zu

Unfällen mit Feuerwerkskörpern war alles dabei. Auch Verlegungen in

Spezialkliniken nach Kiel und Hamburg wurden in der Silvesternacht

von den RKiSH-Mitarbeitern durchgeführt. Nebenbei lief das "normale

Tagesgeschäft", das zu jeder Zeit anfällt, auch dann, wenn keine

Silvesterparty läuft.



Die KRLS West disponierte vom Silvesternachmittag um 15.00 Uhr bis

zum Neujahrsmorgen um 5.00 Uhr in den Kreisen Dithmarschen, Steinburg

und Pinneberg insgesamt 168 Einsätze für die RKiSH. Alleine 89

Einsätze davon wurden im Kreis Pinneberg gefahren. 42 Mal rückten die

Fahrzeuge im Kreis Steinburg aus, 37 Mal im Kreis Dithmarschen. Die

Feuerwehren in den drei Kreisen hatten in derselben Zeit 45 Mal zu

tun.



Im Bereich Rendsburg-Eckernförde alarmierte die Leitstelle in Kiel

die Fahrzeuge der RKiSH insgesamt 70 Mal. Die Norderstedter

Leitstelle schickte die Rettungsfahrzeuge der RKiSH in der

Silvesternacht nach dem Jahreswechsel zu insgesamt 52 Einsätzen.



Kurz nach Mitternacht stieg die Zahl der parallelen Einsätze

besonders im Kreis Pinneberg so stark an, dass sich die KRLS West

nach Rücksprache mit dem Führungsdienst der RKiSH dazu entschieden

hat, die dienstfreien Einsatzkräfte im Kreis Pinneberg zu alarmieren.

Diese Maßnahme diente der Sicherstellung der Notfallrettung, um

weitere Notrufe rechtzeitig bedienen zu können. Das bedeutete aber

auch, dass die Mitarbeiter, die sich freiwillig bereit erklärt haben

für solche Fälle erreichbar zu sein, aus der Freizeit zur Arbeit

gerufen wurden, und ihre privaten Silvesterfeiern verlassen haben.



Innerhalb kurzer Zeit standen so im Kreis Pinneberg fünf

zusätzliche Rettungswagen (RTW) in Pinneberg, Elmshorn, Wedel und

Quickborn für Einsätze zur Verfügung. Um 4.00 Uhr konnte der letzte

RTW seine Sonderschicht beenden, nachdem sich die Lage wieder

beruhigt hat.



"Für das Engagement unserer Mitarbeiter, in ihrer Freizeit in

einer so besonderen Nacht für derartige Einsatzspitzen kurzfristig

zur Verfügung zu stehen, bedanken wir uns ganz herzlich.", freut sich

Jan Osnabrügge als stellvertretender Geschäftsführer der RKiSH. "Wir

sind sehr froh und auch stolz darauf, dass wir in diesen

Ausnahmesituationen auf unser Personal zählen können!".



