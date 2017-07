RKiSH: Pioniere in der Notfallversorgung - Erster Jahrgang Notfallsanitäter macht Examen - alle Absolventen bekommen einen Arbeitsplatz bei der RKiSH

vergrößern 1 von 1 1 von 1

Heide (ots) -



Nach erfolgreicher dreijähriger Ausbildungszeit nach dem neuen

Notfallsanitätergesetz und drei Wochen dauerndem Staatsexamen kann

die Rettungsdienst-Kooperation in Schleswig-Holstein (RKiSH) gGmbH

insgesamt elf neue Kollegen aus der eigenen Akademie in ein

Arbeitsverhältnis übernehmen.



"Herzlich Willkommen! Sie sind nun in wenigen Minuten die ersten

vollausgebildeten Pioniere der zukünftigen außerklinischen

Notfallversorgung in unserer Region.", begrüßte Jan Osnabrügge als

stellvertretender Geschäftsführer der RKiSH die neuen Kolleginnen und

Kollegen bei der Freisprechung des ersten

Vollzeit-Notfallsanitäterkurses der RKiSH am vergangenen Freitagabend

in den Räumen des Bildungszentrums am WKK Heide.



Im Jahr 2014 wurde im Rettungsdienst ein neues Berufsbild

eingeführt - der Notfallsanitäter. Der Gesetzgeber hat die

Anforderungen an einen Lehrberuf im Rettungsdienst an den heutigen

Bedarf angepasst. So wurden eine dreijährige Lehrzeit und eine

Ausbildungsvergütung etabliert, Regelkompetenzerweiterungen

geschaffen, sowie die Erweiterung der Ausbildungsinhalte zum Beispiel

im Bereich der Kommunikation und Interaktion in der Notfallmedizin

vorgenommen.



Die RKiSH hat die Ausbildung in großen Teilen bereits seit 2009

für den vorherigen Lehrgang zum Rettungsassistenten so praktiziert,

wie es nun für die neuen Notfallsanitäter gesetzlich vorgeschrieben

ist, da das Unternehmen es zur Sicherheit seiner Patienten schon

damals für notwendig gehalten hat.



Deutlich verlängert wurden im Notfallsanitätergesetz die

Ausbildungszeiten. So mussten die heutigen Absolventen 1.920 Stunden

theoretischen Unterricht an der RKiSH-Akademie leisten. 1.960 Stunden

praktische Ausbildung an einer unserer Lehrrettungswachen und 720

Stunden klinische Lehrzeiten in den Partnerkrankenhäusern

vermittelten den jungen Rettungsfachkräften in den drei Jahren ein

gutes Fundament an Wissen und Fähigkeiten.



"Das Lernen ist nie vorbei! Jetzt geht es darum, das erlernte

Wissen in die Praxis umzusetzen. Das ist ein sich ständig wandelndes

und neu zu justierendes Ziel." betonte Henning Sander, Leiter der

RKiSH-Akademie, in seiner Rede zur Freisprechung der frischgebackenen

Notfallsanitäter. "Ihr seid der erste Kurs nach dem neuen

Notfallsanitätergesetz, der das Examen geschafft hat. Das macht euch,

aber auch uns sehr stolz!"



Die gründliche Vorbereitung der Auszubildenden auf das

Staatsexamen und ihre anschließenden Aufgaben haben über zwanzig

Dozenten an der RKiSH-Akademie in Heide sowie die Ausbilder an den

Rettungswachen und Kliniken geleistet.



Das Angebot der Ausbildung, die auf qualitativ höchstem Niveau zur

Sicherheit der Patienten das gesetzliche Maß übersteigt, ist ein

langjähriges Ziel des Konzeptes der Akademie. Ständiges Training

gehört dabei zum Kernstück der dreijährigen Lehrzeit. Dies ist eine

der Besonderheiten bei der Ausbildung im größten kommunalen

Rettungsdienst in Deutschland, da mit Simulation verschiedener

Einsatzlagen realitätsnah geübt werden kann.



Dabei haben die Prüflinge die Arbeit und Kommunikation im Team

unter hohem Druck sowie unterschiedlichste Szenarien als erstes an

den menschengetreuen Übungspuppen im Erwachsenen-, Kindes- und

Babyalter trainiert. Die Hightech-Simulatoren reagieren realistisch

auf Medikamentengaben und andere Maßnahmen. Atmung und Puls können

kontrolliert werden, sie schwitzen und weinen. Außerdem werden in

einer 142 Quadratmeter großen Halle der Akademie komplexe

Unfallszenarien geschult. Drei Trainings-Rettungswagen mit

umfangreicher Videotechnik zur Nachbesprechung der Übungssituationen

runden das Simulationsangebot ab.



Zufrieden mit dem Prüfungsergebnis zeigte sich auch der Ärztliche

Leiter der RKiSH, Dr. med. André Gnirke. "Die neuen Notfallsanitäter

sind die ersten Absolventen einer bundesweit komplett neu geformten

Ausbildung in der Notfallmedizin und damit das Grundgerüst

zukünftiger Versorgung außerhalb eines Krankenhauses."



Bereits im August startet der neunte Ausbildungsjahrgang zum

Notfallsanitäter an der RKiSH-Akademie. Damit beschäftigt die RKiSH

weit mehr als 100 Auszubildende in allen drei Jahrgängen.



..









Bitte beachten Sie das mitgesendete Bild. Das Foto darf unter

Angabe "Foto: RKiSH" zweckgebunden für die Publikation der

vorstehenden Pressemitteilung verwendet werden. Jede weitere

Verwendung für redaktionelle Zwecke bedarf unserer schriftlichen

Genehmigung.





Rückfragen bitte an:



Rettungsdienst-Kooperation in Schleswig-Holstein gGmbH

Christian Mandel

Pressesprecher

Telefon: 0172.823 95 58 oder 04101.516 80 48

E-Mail: c.mandel@rkish.de

www.rkish.de



Original-Content von: Rettungsdienst-Kooperation in Schleswig-Holstein gGmbH, übermittelt durch news aktuell

von shz.de

erstellt am 30.Jul.2017 | 13:03 Uhr