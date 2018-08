RKiSH: No rain - only shine! - Die 29. Auflage des W:O:A 2018 ist heute Nacht zu Ende gegangen - absolut ruhiges und entspanntes Festival bei bestem Wetter

von shz.de

Das W:O:A 2018 ist Geschichte. Schon gestern Nachmittag zogen die

Verantwortlichen des Veranstalters, der Ordnungsbehörde, sowie die

Vertreter der BOS (Rettungsdienst, Polizei, Feuerwehr) in der

Pressekonferenz eine durchweg positive Bilanz des Festivals. Dieses

Fazit wurde heute Mittag in der Abschlußrunde der BOS zusammen mit

Ordnungsbehörde und Veranstalter bestätigt.



Seit fast dreißig Jahren findet in der Gemeinde Wacken das

weltgrößte Heavy-Metal-Festivals statt. 75.000 Besucher feierten

wieder drei Tage ausgelassen, friedlich und total entspannt zu einem

umfangreichen Programm von über 150 Bands auf neun unterschiedlichen

Bühnen.



Donnerstag begann das Event, keine drei Tage nach dem offiziellen

Startschuss ist alles wieder vorbei. Die Abbau- und Aufräumarbeiten

sind bereits seit heute Nacht in vollem Gange, um in kurzer Zeit aus

dem Festareal wieder das natürliche Stück Wackener Natur zu machen,

wie es ursprünglich existiert.



Der gute Verlauf ist neben vielen Faktoren insbesondere auch der

wochenlangen Vorbereitungen der Organisatoren geschuldet. Viele Jahre

Erfahrung spielen ebenso eine Rolle, wie auch das Wetter und vor

allem das Verhalten der Gäste.



"Die extreme Wärme vor und während der Veranstaltung hat viele

Menschen körperlich an die Grenzen gebracht. Dennoch haben besonders

die Besucher die Verhaltens- und Sicherheitshinweise befolgt und vor

allem genug Flüssigkeit getrunken und den Sonnenschutz beachtet."

betonte Christian Mandel, Pressesprecher der

Rettungsdienst-Kooperation in Schleswig-Holstein (RKiSH) gGmbH. Ein

lobenswertes Verhalten, wie von allen Gewerken bei der

Pressekonferenz deutlich hervorgehoben wurde. "Die gute Planung, die

lange Erfahrung und die Investitionen in das Sicherheitskonzept und

die erforderliche Infrastruktur zum Wohl der Gäste und aller

Beteiligten machen sich immer wieder bemerkbar.", so Mandel weiter.

Fazit der RKiSH: No rain - only shine!



Wacken ist in der Festivalzeit mit über 100.000 Einwohnern die

drittgrößte Stadt Schleswig-Holsteins. Die Einsatzkräfte der RKiSH

haben seit Montag auf dem Festivalgelände und in den Umlandgemeinden

von der eigens eingerichteten Rettungswache Wacken insgesamt 162

Einsätze bewältigt. Das sind trotz aller Erwartungen vorab deutlich

weniger als im Vorjahr. Nennenswerten Notfallereignisse und größere

Einsatzlagen blieben glücklicherweise aus. Alle Einsatzzahlen sind im

Verhältnis auf die Größe der "Festivalstadt Wacken" mit gut 280 ha

Fläche und den vielen Einwohnern absolut normal, sogar eher als

unterdurchschnittlich zu bewerten.



"Nach Wacken ist vor Wacken. Verbesserungspotenzial aus dem

laufenden Jahr ist die Basis für Verbesserung im kommenden Jahr."

beschrieb Volker Böhm als Fachbereichsleiter Einsatzdienst der RKiSH

den das ganze Jahr dauernden Vorbereitungs- und Verbesserungsprozess.



"Die Sicherheit für die Gäste und Mitarbeiter, sowie die Bewohner

der umliegenden Gemeinden wird in allen Ebenen sehr ernst genommen.

Das Konzept wird ständig von allen Verantwortlichen

weiterentwickelt."



Die Helfer des DRK Kaltenkirchen behandelten im Sanitätszelt und

den Unfallhilfsstellen in der Festivalwoche mehr 4.300 Patienten mit

allen möglichen medizinischen Problemen. 2.800 davon im Zelt. Hier

waren es überwiegend Fälle von Kreislaufdysregulationen,

Augenreizungen und leichten allergischen Reaktionen auf

Insektenstiche die die Liste anführten. Wundversorgungen und kleine

chirurgische Eingriffe forderten das Personal des "WOA-Krankenhauses

Wacken" in dieser Woche. Gut 1.500 geringfügigere Hilfeleistungen -

meist Pflasterausgaben - sind die Bilanz der über die Fläche

verteilten Unfallhilfsstellen.



Auch die eingesetzten Feuerwehren beim W:O:A sind mit dem Verlauf

des Festivals sehr zufrieden. "Wir hatten große Sorge wegen der

langen Trockenheit.", erklärte Feuerwehr-Einsatzleiter Matthias

Venohr die Lage der Brandschützer. Die Feuerwehren haben die

jeweiligen Flächen vor der Belegung durch Camper bewässert, um der

Brandgefahr durch heiße Auspuffanlagen vorzubeugen. "Die Besucher

haben total gut reagiert. Noch nie zuvor haben wir so viele eigene

Feuerlöscher auf dem Gelände gesehen. Die Warnhinweise wurden

ernstgenommen und akzeptiert.", freute sich Venohr weiter.



Insgesamt hatten die Feuerwehrkräfte 28 Einsätze, darunter wenige

kleine Feuer, ein paar Ölspurbeseitigungen und einige sonstige

Hilfeleistungen.



