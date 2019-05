RKiSH: Neues Verlegungsarzteinsatzfahrzeug (VEF) im Dienst

von shz.de

08. Mai 2019, 09:03 Uhr

Itzehoe (ots) -



Seit Anfang Mai ist in Itzehoe neben Kiel das zweite von vier

landesweit geplanten Verlegungsarzteinsatzfahrzeugen (VEF)

stationiert. Die Rettungsdienst-Kooperation in Schleswig-Holstein

(RKiSH) gGmbH besetzt zusammen mit dem Klinikum Itzehoe das Fahrzeug

täglich von 7-19 Uhr für medizinisch notwendig arztbegleitete

Verlegungen zwischen den Kliniken. Weitere VEF-Standorte sind in

Flensburg und Lübeck geplant. Der reguläre Notarztdienst läuft

weiter.



Patientenverlegungen zwischen Fachkliniken sind für den

Rettungsdienst neben vielen anderen Einsatzarten in Krankentransport

und Notfallrettung tägliche Routine. Häufig sind die Patienten so

krank, dass sie während des Transportes von einem Notarzt begleitet

werden müssen, der mit dem Rettungsteam die intensivmedizinische

Betreuung sicherstellt.



Um mit den planbaren Intensivverlegungen den Notarzt des

Rettungsdienstes nicht zu überlasten, gibt es zukünftig landesweit

insgesamt vier Fahrzeuge, die entsprechende Einsätze durchführen.

Eines davon steht in Itzehoe.



"Wir entlasten mit dem VEF den regulären Notarzt bei planbaren

Verlegungen und bieten gleichzeitig eine Redundanz bei zeitgleichen

Notfällen.", beschreibt Chefarzt PD Dr. med. Marko Fiege den Vorteil

des neuen Systems. "In Itzehoe gab es wochentags schon seit langer

Zeit ein zweites Notarzteinsatzfahrzeug (NEF), das nun zeitlich noch

etwas ausgeweitet werden konnte."



Vorgesehen ist, dass das VEF Itzehoe die planbaren, damit zeitlich

unkritischen Notarztverlegungen hauptsächlich im Bereich der

Westküste bedient. Das bedeutet, wenn beispielsweise im WKK Heide

oder in Elmshorn ein Patient zur weiteren Behandlung arztbegleitet in

ein anderes Krankenhaus verlegt werden muss, kommt das VEF aus

Itzehoe in diese Klinik und führt zusammen mit einem Rettungswagen

(RTW) diesen Einsatz durch. Der RTW kommt dabei in der Regel aus

einer nahegelegenen Rettungswache und kehrt nach dem Einsatz hierher

zurück. Das VEF bekommt dann entweder einen weiteren

Verlegungseinsatz von einer anderen Klinik oder fährt ebenfalls

einsatzbereit an seinen Standort nach Itzehoe. Sollte auf dem Rückweg

zur Wache ein weiterer Notfall passieren, bei dem ein Notarzt

erforderlich ist, kann das VEF auch hierfür eingesetzt werden, um

eventuelle Zeitvorteile auszunutzen.



Das Fahrzeug ist technisch genauso ausgestattet wie ein normales

NEF. Seit Jahren kommen hierfür bei der RKiSH Kleinbusse zum Einsatz

(aktuell z. B. VW T6), die neben der umfangreichen medizinischen

Ausstattung den Vorteil einer erhöhten Sitzposition zur besseren

Übersicht im Straßenverkehr bieten. "Gemeinsam mit einem RTW bietet

die Fahrzeugkombination die Möglichkeiten einer rollenden

Intensivstation.", weiß Dr. med. Marko Fiege die Vorteile zu

schätzen.



Von montags bis sonntags von 7 bis 19 Uhr wird das Fahrzeug an der

Rettungswache Itzehoe einsatzbereit sein. Die ärztliche Besetzung des

VEF stellt überwiegend die Klinik für Anästhesiologie des Klinikums

Itzehoe. Einige Ärzte der inneren Abteilung unterstützen dabei.

Voraussetzung für den Dienst als Verlegungsarzt ist die

notfallmedizinische Qualifikation für den Rettungsdienst und

intensivmedizinische Erfahrung. Der Arzt wird auf dem VEF medizinisch

und organisatorisch von einem Notfallsanitäter der RKiSH unterstützt.

Auch die personelle Besetzung ist damit identisch zum regulären NEF.



Um landesweit eine flächendeckende Möglichkeit für die Begleitung

von planbaren arztbesetzten Verlegungen zu gewährleisten, sind an

weiteren Orten Fahrzeuge geplant. In Kiel ist ebenfalls Anfang Mai

ein VEF in den Dienst gestellt worden. Flensburg und Lübeck werden

folgen. Alarmiert wird das VEF Itzehoe über die zuständige

Kooperative Regionalleitstelle in Elmshorn.



