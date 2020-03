RKiSH: Neue Rettungswache in Jevenstedt

Avatar_shz von shz.de

05. März 2020, 12:23 Uhr

Jevenstedt (ots) - Die Rettungsdienst-Kooperation in Schleswig-Holstein (RKiSH)

verfügt seit Neuestem über eine weitere Rettungswache im Kreis

Rendsburg-Eckernförde. Im Gewerbegebiet von Jevenstedt wurde ein Standort für

einen 24-Stunden Rettungswagen in Dienst gestellt. Durch den neuen Standort

wurde die rettungsdienstliche und damit notfallmedizinische Infrastruktur im

südlicheren Kreisgebiet deutlich verbessert und die Eintreffzeiten bei den

Patienten optimiert. Die Wache ist rund um die Uhr mit zwei Rettungsfachkräften

Zur Optimierung der rettungsdienstlichen Versorgung im Kreis

Rendsburg-Eckernförde wurde im Gewerbegebiet "Am Pollhorngraben" eine weitere

Rettungswache in Betrieb genommen. Dachdeckermeister Jan Witt hat als Investor

auf seinem Betriebsgelände einen modernen Zweckbau errichtet und vermietet

diesen langfristig an die RKiSH.



"Ich danke allen am Bau Beteiligten ganz herzlich, denn Sie haben mit diesem

Gebäude ein großes Stück medizinischer Sicherheit im Kreisgebiet realisiert:

Eine rund um die Uhr mit zwei Kollegen besetzte Rettungswache. Der

Rettungsdienst ist ein elementarer Teil der Daseinsvorsorge und der

Versorgungskette zum Wohle unserer Mitmenschen.", richtete RKiSH-Geschäftsführer

Michael Reis seine Grußworte während der Einweihungsfeier an die Gäste aus

Handwerk, Kreis- und Ortspolitik, befreundeten Organisationen und vor allem an

die auf der Wache tätigen Mitarbeiter der RKiSH.



Als "guten Standort, gute Lösung sowie Gewinn für die Region" bezeichneten neben

dem Investor auch die Kreispräsidentin Dr. Juliane Rumpf und Bürgermeister Sönke

Schwager die Realisierung der neuen Rettungswache, gerade um südlich des Kanals

schnell notfallmedizinische Hilfe zu leisten.



Für ca. 7.000 Einwohner der Gemeinden Brinjahe, Haale, Hamweddel, Jevenstedt,

Luhnstedt, Nienborstel, Schülp und Stafstedt ist die neue Wache nahe der B77

primär zuständig. In etwa achtmonatiger Bauzeit entstand ein gut 170 m² großes

Gebäude mit Aufenthalts-, Umkleide-, Ruhe- und Besprechungsräumen sowie

Lagerbereichen und Möglichkeiten zur Desinfektion.



Grundlage für den Bau von Rettungswachen ist die neue DIN-Norm, die vor allem

neben den Faktoren des Arbeitsschutzes und der Ergonomie genauso Kriterien der

Hygiene und der Nachhaltigkeit berücksichtigt. So ist beispielsweise die

komplette Beleuchtung in stromsparender LED-Ausführung erstellt. Das Gebäude

wird wärmetechnisch vollständig über das Heizungssystem der nebenliegenden

Dachdeckerei versorgt.



12 Notfallsanitäter, Rettungsassistenten und -sanitäter versehen abwechselnd

rund um die Uhr ihren Dienst in den neuen Räumen, um Patienten in medizinischen

Notlagen schnell helfen zu können.



