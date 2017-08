RKiSH: Morgen ist schon wieder alles vorbei - eine erste Bilanz der Rettungsdienst-Kooperation in Scheswig-Holstein - es ist ein ruhiges Festival!

vergrößern 1 von 1 1 von 1

Jedes Jahr finden tausende von Menschen aus aller Welt den Weg ins

schleswig-holsteinische Wacken, um mehrere Tage ausgelassen zur Musik

von über 100 Bands und Künstlern zu feiern. Das Fest erfordert viel

Vorbereitung und ist eine logistische Meisterleistung. Auch im

Bereich der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS)

ist die personelle und materielle Vorhaltung enorm groß. Fast 700

EInsatzkräfte sind bei der RKiSH und dem DRK in dieser Woche im

EInsatz. Immerhin verwandelt sich der sonst so beschauliche Ort

Wacken in der Festivalzeit in die drittgrößte Stadt im nördlichsten

Bundesland.



Seit gestern ist das Wetter stabil und der Starkregen blieb aus.

Jedoch sind die Folgen der vergangenen Tage absolut spürbar, da sich

das Gelände an einigen Stellen wieder in das bekannte Matschfeld

verwandelte und sich das festivalbezogene "Wack-Wandern" eine überaus

beliebte Sportart für die Fans herauskristallisiert.



Seit heute trocknet die Innenfläche zunehmend durch Wind und etwas

Sonne ab. Die Investitionen des Veranstalters in die Infrastruktur

des Geländes, wie zum Beispiel die Befestigung vieler Rettungswege

oder eine Drainage, machen sich an vielen Stellen spürbar bezahlt.



Dennoch ist die Zahl der Behandlungen im Sanitätszelt des DRK

Kaltenkirchen mit 210 Einsätzen der Fahrzeuge der

Rettungsdienst-Kooperation in Schleswig-Holstein (RKiSH) und über

1.600 Patienten seit Montag bis zu diesem Zeitpunkt der Veranstaltung

keine unbekannte Größe. Eine Häufung schwerer Not- oder Unfälle ist

bisher zum Glück ausgeblieben. Die Bandbreite aller Fälle erstreckt

sich von hausärztlichen Behandlungen, über etliche alkoholbedingte

Einsätze bis hin zu einem Verbrennungsnotfall, von dem der Patient

direkt in eine Fachklinik geflogen wurde.



Mehrere im Gelände verteilte Unfallhilfsstellen dienen für die

75.000 Gäste als dezentrale Anlaufpunkte bei medizinischen Fragen und

Anliegen. Entweder wird dort sofort eine Lösung für das Problem

gefunden oder ein Transfer ins Sanitätszelt auf dem Festivalgelände

veranlasst. Bei schwereren Notfällen oder umfangreich erforderlicher

Diagnostik erfolgt die Versorgung und der Transport umgehend in die

umliegenden Kliniken durch die Rettungsfahrzeuge der RKiSH. Gestern

Abend wurde ein intensivpflichtiger Notfallpatient direkt vom Gelände

zur weiteren Behandlung in eine Klinik transportiert.



Die Zusammenarbeit zwischen den ehrenamtlichen Kräften des

Sanitätsdienstes vom DRK Kaltenkirchen und den Hauptamtskollegen der

RKiSH funktioniert vorbildlich. Unterstützt wird die RKiSH bei dem

gesamten Einsatz - wie in den Jahren zuvor auch schon - von jeweils

einem RTW-Team des DRK Heide und bis zu zwei RTW des DRK

Kaltenkirchen. Die Stimmung bei den RKiSH-Kräften ist sehr gut und

motiviert. Auch mit der Polizei und der Feuerwehr pflegen wir seit

langem eine sehr kollegiale und vertrauensvolle Zusammenarbeit beim

W:O:A.



Die Rettungsmitteldichte ist in dieser Woche in Deutschland

nirgends anders so hoch, wie in Wacken. Damit ist das Festival nicht

nur das weltgrößte Heavy-Metal-Fest, sondern auch eines der

sichersten Gebiete in Deutschland, da nirgends anders zeitgleich so

viele Sanitäts- und Rettungskräfte pro Einwohner im Einsatz sind.



Schon gestern besuchten verschiedene Delegationen der Feuerwehren

Hamburg, Kiel und Norderstedt die RKiSH in Wacken, um sich zu

informieren, wie die notfallmedizinischen Strukturen organisiert

sind. Auch einige Ärztliche Leiter Rettungsdienst aus

Schleswig-Holstein und des Gesundheitsamtes des Kreises Steinburg

nutzten die Chance zum Austausch für einen Besuch in der

Rettungswache Wacken.



Der heutige Tagesbericht zur Arbeit der Polizei beim W:O:A

befindet sich unter

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/52209/3701956



Für alle Anfragen von Medienvertretern zum Thema Rettungsdienst in

Wacken steht das Team der RKiSH-Pressestelle noch bis 20 Uhr gerne

