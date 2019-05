RKiSH: 15 Einsätze an einem Tag - Angehende Notfallsanitäter im Dauereinsatz

von shz.de

Seit 2015 werden in regelmäßigen Abständen große Einsatzübungen

mit allen Auszubildenden zum Notfallsanitäter der

Rettungsdienst-Kooperation in Schleswig-Holstein (RKiSH) gGmbH

durchgeführt. 120 Azubis aller Jahrgänge trainierten am vergangenen

Wochenende gemeinsam verschiedene Einsatzszenarien, um für den

Ernstfall noch besser vorbereitet zu sein. Pro Team mussten an einem

Tag 15 verschiedene Aufgaben gelöst werden. Dieses Jahr fand die

Veranstaltung nach einem ausgeklügelten Rotationssystem an drei

verschiedenen Orten in Heide und Umgebung statt, an denen die Teams

jeweils fünf Einsätze bewältigen mussten.//



Übung macht den Meister! Dieser alte Satz hat auch heute noch

Gültigkeit und so mussten die 120 Auszubildenden zum Notfallsanitäter

ausbildungsjahrübergreifende Teams bilden und realitätsnah

inszenierte Einsatzsituationen aus allen Bereichen der

Rettungsmedizin selbständig lösen. Hightech-Simulatoren, engagierte

Notfalldarsteller und eine professionelle Schauspielerin waren die zu

versorgenden Patienten der groß angelegten Übung. Die Fähigkeiten der

Auszubildenden innerhalb der Einsatzteams und vor allem das Aushalten

von Stress wurden bei den einzelnen Szenarien unter Beweis gestellt.



Erfahrene Praxisanleiter und Lehrkräfte der RKiSH-Akademie

begleiteten die Auszubildenden an den Stationen und sicherten im

Anschluss wertvolle Reflexionen der erbrachten Leistung. Die

theoretische Vorbildung für den späteren Beruf des Notfallsanitäters

lernen die Auszubildenden an der Akademie in Heide.



Organisatorisch war es aufgrund der hohen Zahl der Teilnehmer

erforderlich, diesen regelmäßig wiederkehrenden Abschnitt der

dreijährigen Erstqualifikation zum Notfallsanitäter erstmalig an zwei

Tagen durchzuführen.



Mit realer Ausrüstung und gut 20 einsatzbereiten

Rettungsfahrzeugen aus der Reservevorhaltung galt es beispielsweise,

Patienten mit internistischen und neurologischen Erkrankungen wie

Herzinfarkt oder Schlaganfall zu versorgen. Neben diesen häufig

auftretenden Einsatzgründen erwarteten die Auszubildenden auch eine

Reihe in der Realität selten vorkommender Situationen, für die es

aufgrund der geringen Auftrittshäufigkeit nur selten Routine geben

kann.



"Aufgrund der wirklichkeitsnahen Einsatzdarstellung erleben die

Auszubildenden die Simulationen nahezu real, aber dennoch in einem

geschützten Raum, in dem sie eigenverantwortlich handeln müssen.",

erklärte Jan Meuter, einer der Lehrkräfte und Organisatoren der

Flächenübung.



An vielen Stationen hatte die RKiSH-Akademie hochmoderne

Patientensimulatoren postiert, darunter einen Baby-Simulator. In

einem Trainings-Rettungswagen (T-RTW) der Akademie mussten die

Auszubildenden einen Patienten behandeln, der unter

Herzrhythmusstörungen litt. Auch hier setzte die RKiSH wieder auf die

moderne Simulationstechnik, um den Auszubildenden komplexe

Situationen nahe zu bringen, ohne dass sie Fehler an lebenden

Menschen machen.



Neben der rein rettungsdienstlich medizinischen Versorgung waren

auch Führungsqualitäten und die Zusammenarbeit im Team ein Thema. Die

Auszubildenden bewerkstelligten Einsatzszenarien von der Alarmierung

bis zur Einsatznachbesprechung. Die Komplexität der "Einsätze"

forderte von den Auszubildenden höchste Konzentration und ihr ganzes

bislang im Rahmen der Ausbildung erlangtes Fachwissen.



"Die jährliche Flächenübung mit der Vielzahl an Szenarien basiert

auf der Idee des Lernens nach dem Modell der vollständigen Handlung.

Hierbei geht es um die lehrjahrübergreifende und gemeinsame

Patientenversorgung durch die Auszubildenden. Erst am Ende des Falls

gibt es ein Feedback und Tipps der Ausbilder und Praxisanleiter.",

erklärte Henning Sander als Leiter der RKiSH-Akademie den Hintergrund

des Übungstages als optimale Vorbereitung auf den Beruf des

Notfallsanitäters. "Wir sind mit dem Ergebnis sehr zufrieden!"



Pro Übungstag waren neben den Auszubilden etwa 35 Lehrkräfte,

Statisten und Unfalldarsteller in die Durchführung eingebunden. ..









