Rieseby/ Kreis RD-Eck: Polizeibeamte nach Widerstand verletzt

18. August 2019, 23:02 Uhr

Rieseby (ots) - Bei einem Einsatz in Rieseby sind heute

(18.08.2019, gegen 17 Uhr) zwei Beamte der Eckernförder Polizei

verletzt worden.



Eine junge Frau hatte über Notruf mitgeteilt, dass sie von einem

Bekannten belästigt werde und dieser das Haus nicht verlassen wolle.

Nachdem die Polizeibeamten vor Ort eingetroffen waren, erhielt der

Jugendliche, ein 17-jähriger aus Eckernförde, einen Platzverweis, dem

er nicht nachkam.



Schließlich versuchte der Jugendliche die Polizeibeamten zu

schlagen. Nachdem die Beamten den Mann nun ergriffen, wehrte sich

dieser massiv. Nach dem Einsatz von Pfefferspray konnte der Aggressor

schließlich zu Boden gebracht und gefesselt werden.



Mit Unterstützung einer weiteren Funkstreifenbesatzung wurde der

Jugendliche ins Polizeigewahrsam nach Rendsburg gebracht. Da er unter

dem Einfluss von Alkohol und vermutlich Drogen stand, wurden dort

Blutproben entnommen.



Die 24-jährige Polizeibeamtin und der 44-jähriger Polizeibeamte

die zuerst eingesetzt waren wurden durch den Jugendlichen jeweils an

den Händen verletzt. Beide sind nicht mehr dienstfähig.



