Rickling / Tages-Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Avatar_shz von shz.de

18. August 2020, 13:23 Uhr

Bad Segeberg (ots) - Auf dem Grundstück in der Straße Eichenbalken (Rickling) ist es am helllichten Tage des 16.08.2020 (Sonntag), zwischen 08:00 und 14:30 Uhr, zu einem Einbruchdiebstahl gekommen. Der Täter hat die Terrassentür gewaltsam geöffnet und konnte so das Einfamilienhaus der zu dieser Zeit abwesenden Eigentümer betreten.



Im Haus durchwühlte er alle Behältnisse in den Räumen, offensichtlich auf der Suche nach Bargeld und anderen Wertgegenständen.



Der Einbrecher verließ das Gebäude durch die Haustür wieder und flüchtete mit seinem Stehlgut in unbekannte Richtung.



Zeugen werden gebeten, verdächtige Wahrnehmungen im Zusammenhang mit dieser Tat der Kriminalpolizei Pinneberg unter der Telefonnummer 04101 / 2020 zu melden.



