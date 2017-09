Rickling - Drei leichtverletzte Personen nach Feuer in Flüchtlingsunterkunft

Bad Segeberg (ots) - Am Donnerstabend, den 31. August 2017, ist es

in einem Zimmer einer Flüchtlingsunterkunft in der Fehrenböteler

Dorfstraße zu einem Brand gekommen, wodurch drei Personen, zwei

Bewohner der Unterkunft sowie ein Feuerwehrmann der Freiwilligen

Feuerwehr Rickling, leichte Rauchgasverletzungen erlitten.



Ersten Erkenntnissen zufolge war angebranntes Essen Ursache des

Feuers, welches sich rasant im gesamten Zimmer ausbreiten konnte.

Dank des schnellen und erfolgreichen Einsatzes der Freiwilligen

Feuerwehr Rickling konnte ein Ausbreiten des Feuers auf weitere

Gebäudeteile jedoch verhindert werden. Die Höhe des Sachschadens kann

derzeit noch nicht angegeben werden.









Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

von shz.de

erstellt am 01.Sep.2017 | 12:03 Uhr