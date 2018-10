Reußenköge: Schweinetransporter verunglückt - Fahrer eines Skodas gesucht

von shz.de

02. Oktober 2018, 10:13 Uhr

Reußenköge (Kreis NF) (ots) - Montagvormittag (01.10.18)

verunglückte in den Reußenkögen ein mit 52 Schweinen beladener

Viehtransporter. Neun Tiere verstarben.



Gegen 11:00 Uhr fuhr der Transporter auf der K 35 vom Sönke Nissen

Koog in Richtung Bordelum. In einer Kurve in den Reußenkögen kam ihm

ein brauner Skoda Yeti entgegen und der Fahrer des Transporters

musste ausweichen. Er geriet auf die Bankette, verlor die Kontrolle

über das Fahrzeug und es kippte auf die Seite. Der 48-jährige Fahrer

wurde nicht verletzt.



Beim Eintreffen der Polizei war die Freiwillige Feuerwehr

Reußenköge bereits vor Ort und baute einen mobilen Hock auf, in dem

die Tiere nach der Bergung gesichert wurden. Die Kameraden halfen dem

Fahrer nach Öffnung des Transporters beim Ausladen der Schweine.

Sechs Tiere waren bereits tot, drei weitere mussten aufgrund ihrer

Verletzungen auf Veranlassung des vor Ort anwesenden Veterinärs

eingeschläfert werden.



Nach Verladung der Tiere auf einen leeren Viehtransporter, Bergung

des verunglückten Lkw und Reinigung der Fahrbahn, war die

Unfallstelle gegen 15:30 Uhr wieder geräumt.



Der Fahrer des braunen Skodas sowie sonstige Hinweisgeber werden

gebeten, sich bei der Polizeistation in Bredstedt unter: 04671-96056

zu melden.









