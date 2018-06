Rendswühren: Festnahme im Maisfeld

von shz.de

29. Juni 2018, 14:53 Uhr

Rendswühren (ots) - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag

versuchten zwei Männer Arbeitsgeräte von einem Bauernhof zu

entwenden. Der durch die Geräusche wach gewordene Bauer bemerkte die

Tat. Als die Polizei eintraf, flüchteten die Täter zu Fuß in ein

Maisfeld. Einer der Beiden konnte vorläufig festgenommen werden.



Am 29. Juni um 3:00 Uhr schreckte ein Bauer in Rendswühren hoch,

da er Motorengeräusche des Hofladers vernahm. Als er nach dem Rechten

sehen wollte, bemerkte er, dass der Lader nicht auf dem angestammten

Parkplatz stand. Diesen entdeckte er an einem nahegelegenen Feldrand.

In der Schaufel des Laders befand sich scheinbar zurechtgelegtes

Stehlgut in einem Gesamtwert von etwa 2250 EUR. Dabei handelt es sich

um einen Freischneider, einen Hochdruckreiniger und zwei volle

Dieselkanister. Wie sich herausstellte, wurde der Kraftstoff vorher

aus einem Traktor abgezapft.



Nachdem der Sohn des Bauern die Polizei verständigt hatte und der

erste Streifenwagen vor Ort eintraf, flüchteten die zwei zuvor

unentdeckten Täter in einem Kastenwagen, stellten diesen einige

hundert Meter entfernt ab und liefen zu Fuß in ein Maisfeld.



Das Feld wurde kurz darauf durch zahlreiche Polizisten umstellt.

Für die Fahndung wurden darüber hinaus Diensthunde angefordert und

auch die Freiwillige Feuerwehr Preetz unterstützte die Suche mit

einer Drehleiter und einer Wärmebildkamera aus luftiger Höhe. Nach

der Umstellung konnte ein 33-jähriger Pole vorläufig durch die

Polizei festgenommen werden. Obwohl das Feld folgend akribisch

durchkämmt wurde, konnte der zweite Täter nicht aufgefunden werden.



Das Fluchtfahrzeug der Diebe wurde durch die Polizei

beschlagnahmt.



Kai Teichmann









Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kiel

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Gartenstraße 7, 24103 Kiel



Tel. +49 (0) 431 160 - 2010 bis 2012

Fax +49 (0) 431 160 - 2019

Mobil 1 +49 (0) 171 290 11 14

Mobil 2 +49 (0) 171 30 38 40 5

E-Mail: Pressestelle.Kiel.PD@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell