Rendsburg - Zeugen nach Handtaschendiebstahl gesucht

von shz.de

07. August 2018, 11:33 Uhr

Rendsburg (ots) - 180807-3-pdnms Zeugen nach

Handtaschendiebstahl gesucht



Rendsburg. Ein Unbekannter stahl heute Früh (07.08.18, 8 Uhr) aus

dem Einkaufskorb einer Rentnerin die Handtasche und flüchtete

wortlos. Die 73-Jährige war zu Fuß in der Fußgängerunterführung der

Konrad-Adenauer-Straße unterwegs, als der Unbekannte in den Korb

griff und die Handtasche stahl. Beschreibung: Mitte 20, etwa 165 cm

groß und schlank. Zur Tatzeit trug er ein T-Shirt mit bunten

Querstreifen und eine Jeans. Nur kurze Zeit nachdem die Dame um Hilfe

rief, erschienen zwei Männer. Diese gaben an, die Handtasche in der

Nähe gefunden zu haben. Sie beobachteten auch einen Unbekannten, der

etwas aus der Tasche nahm und flüchtete. Aus der Handtasche fehlt ein

geringer Bargeldbetrag. Die Polizei Rendsburg sucht Zeugen und bittet

insbesondere die beiden hilfsbereiten Männer, sich unter der

Rufnummer 208-450 zu melden.



Sönke Hinrichs









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neumünster

Pressestelle



Telefon: 04321-945 2222



Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell