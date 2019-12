Rendsburg - Wer kaufte die Fahrkarten?

Avatar_shz von shz.de

03. Dezember 2019, 13:53 Uhr

Rendsburg (ots) - 191203-4-pdnms Wer kaufte die Fahrkarten?



Rendsburg. Unbekannte brachen in der Nacht zum 02.12.19 (Nacht zu Montag) in

eine augenärztliche Gemeinschaftspraxis in Rendsburg ein und stahlen eine

Kreditkarte. Mit dieser Kreditkarte wurden noch am selben Tag (02.12.19)

zwischen 05.36 Uhr und 05.51 Uhr und zwischen 08.25 Uhr und 08.28 Uhr mehrere

Fahrkarten am DB-Automaten am Bahnhof in Rendsburg gekauft. Die Kripo fragt: Wer

beobachtete Personen, die in der genannten Zeit gleich mehrere Fahrkarten

kauften? Hinweise bitte unter Telefon 04331 / 208-450.



Sönke Hinrichs



