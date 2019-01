Rendsburg - Unfallzeugen gesucht

von shz.de

08. Januar 2019, 14:23 Uhr

Rendsburg (ots) - 190108-1-pdnms Unfallzeugen gesucht



Rendsburg. Am Freitag (04.01.18, zwischen 7 Uhr und 8 Uhr)

ereignete sich an der Ecke Bredstedter Straße / Niebüller Straße ein

Unfall zwischen einem Fahrradfahrer und einem Auto. Der Radfahrer

(78) stürzte. Der bislang unbekannte Autofahrer kümmerte sich um den

78-Jährigen und brachte ihn in die Imlandklinik Rendsburg. Allerdings

wurde die Polizei nicht hinzugezogen. Der Autofahrer und Unfallzeugen

werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 04331 / 2080

zu melden.



Polizeidirektion Neumünster

Telefon: 04321-945 2222



