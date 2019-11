Rendsburg - Unfallbeteiligter gesucht

Avatar_shz von shz.de

08. November 2019, 10:33 Uhr

Rendsburg (ots) - 191108-2-pdnms Unfallbeteiligter gesucht



Rendsburg. Ein 36-jähriger Radfahrer meldete der Polizei Donnerstag (07.11.19)

einen Unfall an der Ecke Rotenhöfer Weg / Friedrichstädter Straße. Er gab an,

Mittwoch (06.11.19, gegen 16.30 Uhr) den linken Radweg der Friedrichstädter

Straße befahren zu haben. Das Befahren des linken Radwegs ist dort unzulässig.

Als er nach links in den Rotenhöfer Weg einbiegen wollte, kam es zum

Zusammenstoß mit einem roten Ford Fiesta. Dessen Fahrer bog nach rechts in die

Friedrichstädter Straße ein. Der Radfahrer stürzte über die Motorhaube und

verletzte sich leicht. Der Fahrer des Fiesta entfernte sich von der

Unfallstelle, ohne sich um den Radfahrer zu kümmern. In dem Auto sollen zwei

Personen gesessen haben. Der Radfahrer wurde ambulant behandelt. Die Polizei

sucht den Fahrer des roten Fiesta und bittet mögliche Unfallzeugen, sich unter

der Rufnummer 04331 / 208-450 zu melden.



