Rendsburg und Umland - Erneut Anrufe falscher Polizeibeamter

von shz.de

03. Januar 2019, 14:43 Uhr

Rendsburg und Umland (ots) - 190103-1-pdnms Erneut Anrufe falscher

Polizeibeamter



Rendsburg und Kreisgebiet. Erneut kam es Mittwoch (02.01.19) und

heute (03.01.19) zu zahlreichen Anrufen falscher Polizeibeamter. Die

Polizei dokumentierte mindestens 30 Fälle in Rendsburg und im

Rendsburger Umland, in Hohenwestedt und in Gnutz. Wieder wurde mit

der bekannten Masche argumentiert: Nach der Festnahme von Einbrechern

sei eine Liste mit Namen sichergestellt worden. Unter anderem sei

auch der Angerufene darunter. Ziel der Betrüger ist es, das Vertrauen

der meist älteren Menschen zu erschleichen und sie zur Herausgabe von

Bargeld oder Wertsachen zu bewegen. Angeblich seien diese im eigenen

Haus oder sogar auf dem Bankkonto nicht mehr sicher. Die Polizei

warnt noch einmal vor dieser Betrugsmasche. Sie rät: Machen sie keine

Angaben zu persönlichen Lebens- und Vermögensverhältnissen. Verwandte

und Freunde werden gebeten, ältere Menschen zu informieren und

sensibel zu machen. Wenden Sie sich gegebenenfalls an die echte

Polizei unter dem Ruf 110. Zu einem schädigenden Ereignis kam es

nicht. Die Kripo in Rendsburg hat die Ermittlungen aufgenommen.



Sönke Hinrichs









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neumünster

Pressestelle



Telefon: 04321-945 2222



Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell