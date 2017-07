Rendsburg Rettungseinsatz in Wäscherei

Rendsburg (ots) - 170719-1-pdnms Rettungseinsatz in Wäscherei



Rendsburg. Sieben Mitarbeiterinnen einer Wäscherei in der Straße

Suhmsberg klagten heute (19.07.17) über massive Atemprobleme. Der

Notruf ging gegen 6 Uhr bei den Einsatzkräften ein. Feuerwehr und

Rettungsdienst trafen am Einsatzort ein und evakuierten das Gebäude.

Betroffen waren insgesamt 34 Mitarbeiter der Wäscherei. Sieben Frauen

kamen in Krankenhäuser nach Rendsburg und Kiel. Der Betrieb wurde

eingestellt. Während die Feuerwehr Luftmessungen vornahm, erschienen

Vertreter der Stadt und der Berufsgenossenschaft vor Ort. Die Ursache

für die Beschwerden steht nicht fest. Umweltschäden sind nach

bisherigem Kenntnisstand des Umweltschutztrupps der Polizei nicht zu

beklagen. Hinweise auf einen Chemieunfall liegen derzeit nicht vor.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und zunächst das

Ergebnis der Luftmessungen abzuwarten.



Sönke Hinrichs









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neumünster

Pressestelle



Telefon: 04321-945 2222



Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell

von shz.de

erstellt am 19.Jul.2017 | 13:53 Uhr