Rendsburg - Radfahrer leicht verletzt

Rendsburg (ots) - 170528-3-pdnms Radfahrer leicht verletzt



Rendsburg. Ein Radfahrer (65) wurde leicht verletzt, als er den

Fußgängerüberweg an der Ecke Flensburger Straße / Eckernförder Straße

überquerte, obwohl die Ampelanlage Rotlicht zeigte. Der Fahrer (53)

eines Mercedes bog von der Eckernförder Straße kommend in die

Flensburger Straße ab und erkannte den Radfahrer zu spät. Der

Radfahrer wurde leicht verletzt. Ein herbei gerufener Rettungswagen

brauchte nicht in Anspruch genommen zu werden. Es entstand mit etwa

400 Euro geringer Sachschaden.



Sönke Hinrichs









