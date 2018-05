Rendsburg - Polizei klärt Serie von Wohnungseinbrüchen

von shz.de

16. Mai 2018, 11:33 Uhr

Rendsburg (ots) - 180516-1-pdnms Polizei Rendsburg klärt Serie

von Wohnungseinbrüchen auf



Rendsburg. Die Staatsanwaltschaft Kiel und die Kriminalpolizei

Rendsburg präsentieren einen Ermittlungserfolg gegen den

Wohnungseinbruch. Die Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) für 2017

weist einen spürbaren Rückgang der Wohnungseinbrüche auf. Das ist

maßgeblich auf die besonderen Konzepte der Landespolizei zur

Reduzierung des Wohnungseinbruchs zurückzuführen. Im Januar 2018

(siehe unsere Meldung 180112-2) wurden in Rendsburg zwei junge Männer

auf Fahrrädern im dringenden Tatverdacht festgenommen,

Wohnungseinbrüche begangen zu haben. Die beiden 20 und 30 Jährigen

wurden am 12.01.18 dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ

Untersuchungshaftbefehl. Im Rahmen der anschließend akribisch

geführten Ermittlungen wurde diverses Diebesgut sichergestellt, das

Einbrüchen nicht nur in Schleswig-Holstein zugeordnet werden konnte.

Dabei handelt es sich um insgesamt 15 Einbrüche in privaten Wohnraum

im Großraum Rendsburg, aber auch im Kreis Schleswig-Flensburg, im

Großraum Neumünster und im Raum Köln in Nordrhein-Westfalen. Der

geschätzte Sachschaden beläuft sich auf rund 20000 Euro. Noch heute

befindet sich sichergestelltes Diebesgut in den Händen der Ermittler.

Die Polizei fragt: Wem gehören die Gegenstände? http://www.schleswig-

holstein.de/DE/Landesregierung/POLIZEI/Fahndungen



