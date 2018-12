Rendsburg - Mehrfamilienhaus evakuiert

von shz.de

28. Dezember 2018, 09:23 Uhr

Rendsburg (ots) - 181228-2-pdnms Mehrfamilienhaus in Rendsburg

evakuiert



Rendsburg. Starke Rauchentwicklung im Treppenhaus eines

Mehrfamilienhauses in der Edvard-Grieg-Straße wurde der Feuerwehr

Donnerstag (27.12.18, gegen 17.50 Uhr) gemeldet. Beim Eintreffen der

Einsatzkräfte konnte das Treppenhaus nicht mehr betreten werden.

Insgesamt elf Bewohner hatten sich bereits draußen und in Sicherheit

befunden. Sie wurden vorübergehend in einem Linienbus betreut.

Weitere Menschen hielten sich nicht in dem Gebäude auf. Die Feuerwehr

lokalisierte im Keller einen Kabelbrand. Mehrere Kellerverschläge

waren betroffen. Die Höhe des Sachschadens wird noch ermittelt. Auch

der Nachbareingang musste wegen der starken Rauchentwicklung

evakuiert werden. Durch den Brand wurde die Wasserversorgung des

Mehrfamilienhauses beschädigt. Handwerker kümmern sich bereits um die

Wiederherstellung. Betroffene Mieter konnten in ihre Wohnungen

zurück. Die Kripo Rendsburg hat die Ermittlungen zur Brandursache

aufgenommen.



