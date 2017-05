Rendsburg - Küchenbrand

Rendsburg (ots) - 170528-2-pdnms Küchenbrand in Rendsburg



Rendsburg. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei wurden

Samstagnachmittag (27.05.17, kurz nach 15 Uhr) wegen eines

Küchenbrandes zu einem Mehrfamilienhaus in die Fockbeker Chaussee

gerufen. Vorsorglich wurden die benachbarten Wohnungen evakuiert.

Personen wurden nicht verletzt; Gebäudeschaden entstand nicht. Eine

Dunstabzugshaube brannte aufgrund eines technischen Defekts. Die

Fockbeker Chaussee war für etwa 30 Minuten zwischen der Schleswiger

Chaussee und der Gardinger Straße gesperrt.



Sönke Hinrichs









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neumünster

Pressestelle



Telefon: 04321-945 2222



Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen

Senden

Mailen