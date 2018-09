Rendsburg: Kriminalpolizei ermittelt im Vermisstenfall

von shz.de

05. September 2018, 11:03 Uhr

Rendsburg (ots) -



Die Kieler Mordkommission hat einen Vermisstenfall aus dem Jahr

2017 übernommen, bei dem ein Tötungsdelikt nunmehr nicht

auszuschließen ist. Gesucht werden Personen, die Angaben zum Verbleib

des 62 Jahre alten Wolfgang Fürst aus Rendsburg machen können.

Seitens der Staatsanwaltschaft wurde eine Belohnung ausgelobt.



Herr Fürst gehörte dem Rendsburger Obdachlosenmilieu an und hielt

sich häufig im Bereich des Rendsburger Kreishafens auf. Zuletzt

gesehen wurde der etwa 190 cm große, schlanke Mann am 21. Oktober

2017. Die Ermittler der örtlichen Kriminalpolizei schließen

mittlerweile ein Gewaltverbrechen nicht aus, weshalb die zuständige

Mordkommission der Kieler Kriminalpolizei die Ermittlungen

aufgenommen hat.



Die Beamten suchen nun nach Personen, die mit Herrn Fürst in

Kontakt standen bzw. stehen und noch nicht von der Polizei befragt

wurden. Ebenfalls werden Personen gesucht, die Hinweise zum

Aufenthaltsort des Vermissten machen können oder Beobachtungen

gemacht haben, die mit seinem Verschwinden zu tun haben könnten.

Hinweise nimmt die Kieler Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0431 /

160 3333 entgegen.



Die Kieler Staatsanwaltschaft hat eine Belohnung in Höhe von EUR

1.000 für Hinweise, die zum Auffinden des Herrn Fürst oder zur

Klärung einer Straftat in Zusammenhang mit seinem Verschwinden führen

ausgelobt.



Matthias Arends









