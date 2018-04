Rendsburg: Haftrichter erlässt Untersuchungshaftbefehl (Folgemeldung zu 180413.1 Rendsburg)

von shz.de

13. April 2018, 21:53 Uhr

Rendsburg (ots) - Der 26-Jährige, der dringend tatverdächtig ist,

in der Nacht von Donnerstag auf Freitag seine 22-jährige Ehefrau mit

einem Messer schwer verletzt zu haben, wurde in den Abendstunden auf

Antrag der Staatsanwaltschaft Kiel einem Haftrichter am Amtsgericht

Kiel vorgeführt.



Dieser erließ wegen des Verdachts des versuchten Mordes

Untersuchungshaftbefehl. Der Mann wurde im Anschluss einer

Justizvollzugsanstalt zugeführt.



Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell