Rendsburg - Gefahrguteinsatz in der Arsenalstraße

14. Mai 2018, 16:03 Uhr

Rendsburg (ots) - 180514-7-pdnms Gefahrguteinsatz in der

Arsenalstraße



Rendsburg. Auf dem umzäunten Gelände der ehemaligen Eiderkaserne

nimmt eine Spezialfirma zurzeit Bodenuntersuchungen vor. Bei diesen

Untersuchungen auch mit schweren Baumaschinen wurden heute Vormittag

(14.05.18, 10.40 Uhr) Steingutflaschen unbekannten Inhalts gefunden.

Eine wurde beschädigt, es trat ein unbekannter Stoff aus. Eine

chemische Reaktion war sichtbar. Die Arbeiten wurden sofort

eingestellt, die Rendsburger Feuerwehr, der Gefahrgutzug des Kreises,

die Polizei, der Kampfmittelräumdienst des Landes und die

Ordnungsbehörde gerufen. Personen kamen nicht zu Schaden. Wie im

Laufe der ersten Untersuchungen festgestellt wurde, handelt es sich

bei dem Fund nicht um Kampfmittel. Eine Explosionsgefahr bestand nach

Auffassung der Fachleute ebenfalls nicht. Evakuierungen waren nicht

erforderlich. Der Kampfmittelräumdienst nahm Bodenproben und sicherte

die Flaschen. Sie werden nun zeitnah in einem Labor in Niedersachsen

untersucht.



