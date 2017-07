Rendsburg / Flensburg - 20_Jähriger hatte Diebesgut bei sich

Rendsburg / Flensburg (ots) - 170710-3-pdnms 20-Jähriger hatte

Diebesgut bei sich



Rendsburg / Flensburg. Beamten der Bundespolizei Flensburg fiel am

Donnerstagabend (06.07.17) gegen Mitternacht auf dem Bahnhof in

Flensburg ein junger Mann wegen des Verdachts auf

Betäubungsmittelkonsum auf. Tatsächlich fanden die Beamten nicht nur

Rauschgift, sondern auch diversen Schmuck und Goldmünzen. Eine

Überprüfung ergab, dass der 20-Jährige ohne festen Wohnsitz wegen

verschiedener Eigentumsdelikte bereits in Erscheinung getreten war.

Die Kripo konnte einige Schmuckstücke Einbrüchen in Owschlag

zuordnen, die in der Nacht zum 04.07.17 begangen wurden. Siehe dazu

unsere Meldung 170703-6-pdnms. Die Kieler Staatsanwaltschaft

beantragte eines Untersuchungs-Haftbefehl, den das Amtsgericht

Eckernförde erließ. Der 20-Jährige sitzt jetzt in einer

Justizvollzugsanstalt. Die Ermittler prüfen, ob der junge Mann für

weitere Einbrüche nicht nur im Raum Rendsburg in Frage kommt. Die

Polizei weist noch einmal darauf hin, verdächtige Beobachtungen

unverzüglich zu melden. Wählen Sie den Ruf 110. Sicherheitstipps

finden Sie auch im Internet unter www.polizei-beratung.de.



