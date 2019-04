Rendsburg - Feuerwehreinsatz

von shz.de

12. April 2019, 12:03 Uhr

Rendsburg (ots) - 190412-1-pdnms Feuerwehreinsatz in Rendsburg



Rendsburg. Feuerwehr und Polizei waren heute (12.04.19, 09.25 Uhr)

in den Mastbrooker Weg gerufen worden. Aus einem Wohngebäude war

intensiver Gasgeruch gemeldet worden. Während die Polizei den

Mastbrooker Weg sperrte, wurden insgesamt 17 Personen vorübergehend

aus ihren Wohnungen evakuiert. Um 10.35 Uhr rückten die Einsatzkräfte

wieder ab, die Sperrung wurde aufgehoben. Gas wurde nicht

festgestellt. Der intensive Geruch stammte von Lötarbeiten im Keller.

Keine Gefahr, der Keller wurde gelüftet.



Sönke Hinrichs









