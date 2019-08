Rendsburg - Ermittlungen nach Körperverletzung

von shz.de

27. August 2019, 12:03 Uhr

Rendsburg (ots) - 190826-1-pdnms Ermittlungen nach

Körperverletzung



Rendsburg. Polizeibeamte wurden Montagabend (26.08.19, 23.20 Uhr)

in die Schleswiger Chaussee gerufen. Vor Ort trafen die Beamten auf

eine unklare Lage, nicht zuletzt hervorgerufen durch alkoholisierte

Beteiligte und sprachliche Barrieren. Nach ersten Erkenntnissen

wollte ein 35-jähriger Mann (Afghane, mehr als 1,8 Promille) als

Unbeteiligter einen Streit schlichten, wurde dabei aber von einem

alkoholisierten Mann aus Libyen (18) angegriffen und erlitt

oberflächliche Schnittverletzungen. Eine herbei gerufene

Rettungswagenbesatzung behandelte den Mann vor Ort. Eine Behandlung

im Krankenhaus war nicht erforderlich. Der tatverdächtige 18-Jährige

hatte sich inzwischen entfernt, konnte aber später (27.08.19, 00.40

Uhr) in der Landesunterkunft für Flüchtlinge angetroffen werden.

Während der Ermittlungen in der Landesunterkunft erschien ein

39-jähriger Marokkaner, ebenfalls mit Schnittverletzungen an der

Hand. Diese hatten nach bisherigem Kenntnisstand nichts mit der

Körperverletzung in der Schleswiger Chaussee zu tun. In der Sache ist

ein Tatverdächtiger noch unbekannt. Die Verletzungen wurden in der

Imlandklinik behandelt. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.



