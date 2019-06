Rendsburg Einbruch in Zahnarztpraxis

von shz.de

13. Juni 2019, 15:13 Uhr

Rendsburg (ots) - 190613-2-pdnms Einbruch in Zahnarztpraxis



Rendsburg. Ein aufmerksamer Zeitungszusteller bemerkte Mittwoch

(12.06.19, 03.45 Uhr) einen Einbruch in eine Naturheil- und eine

Zahnarztpraxis in der Gerhardstraße und alarmierte die Polizei. Die

Einbrecher hatten vom Dach aus ein Fenster zur Naturheilpraxis

aufgehebelt. Anschließend wurde die Praxistür von innen aufgebrochen

und die Unbekannten gelangten über den Hausflur zur Zahnarztpraxis.

Aus dieser stahlen sie hochwertige zahnmedizinische Geräte und einen

kleinen Bargeldbetrag. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere

zehntausend Euro. Die Kripo Rendsburg bittet um Hinweise unter der

Rufnummer 04331 / 208-450.



Sönke Hinrichs









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neumünster

Pressestelle



Telefon: 04321-945 2222



Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell