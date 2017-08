Rendsburg Drogen und Alkohol im Straßenverkehr

Rendsburg (ots) - 170818-1-pdnms Drogen und Alkohol im

Straßenverkehr



Rendsburg. Die Bekämpfung von Drogen und Alkohol im Straßenverkehr

ist ein erklärtes Ziel der Landespolizei. Polizeibeamte haben in

Rendsburg innerhalb von zehn Stunden vier Fälle von Trunkenheit und

Drogenkonsum festgestellt und angezeigt. Um 14.30 Uhr (17.08.17)

wurde eine 67-jährige Autofahrerin in der Denkerstraße gestoppt,

nachdem sie mit ihrem Fiesta auf wiederholte Anhaltezeichen nicht

reagierte. Sie war wegen ihrer Fahrweise (Schlangenlinien)

aufgefallen. Ein Alcotest ergab einen Wert von mehr als 2 Promille.

Eine Blutprobe wurde entnommen, der Führerschein beschlagnahmt. Kurz

nach 18 Uhr wurde in der Alten Kieler Landstraße ein Hyundaifahrer

(23) einer allgemeinen Kontrolle unterzogen. Da er angab, Drogen

genommen zu haben, wurde ebenfalls eine Blutprobe entnommen. Das

Untersuchungsergebnis ist abzuwarten. Nur knapp 30 Minuten später

äußerten Augenzeugen wegen auffälliger Fahrweise in der Fockbeker

Chaussee beim Fahrer eines Ford Transit Alkoholkonsum. Der 39-Jährige

wurde angetroffen. Er gab die Fahrt und den Genuss von ein paar

Gläsern Alkohol zu. Eine Atemalkoholkonzentration von 1,8 Promille

wurde festgestellt, der Führerschein nach Blutprobe beschlagnahmt.

Und kurz nach Mitternacht (18.08.17, 00.50 Uhr) wurde ein 22-jähriger

Fahranfänger mit seinem VW in der Straße Klint angetroffen. Bei ihm

wurde ebenfalls Atemalkohol festgestellt. Ein Test ergab einen Wert

von 0,35 Promille. Er hat sich wegen einer Ordnungswidrigkeit nach §

24c StVG zu verantworten. Weitere Kontrollen werden folgen.



