Rendsburg - Betäubungsmittel beschlagnahmt

Avatar_shz von shz.de

11. Oktober 2019, 12:13 Uhr

Rendsburg (ots) - 191011-3-pdnms Betäubungsmittel beschlagnahmt



Rendsburg. Beamte der Gemeinsamen Fahndungsgruppe Autobahn

(Polizei, Bundespolizei, Zoll) kontrollierten am vergangenen Dienstag

(08.10.19, 21.30 Uhr) auf der A7 (Parkplatz Rade) einen Mercedes mit

zwei Insassen. Dabei stellten sie Marihuana- und Alkoholgeruch fest.

Der 29-jährige Fahrer aus Hamburg konnte keinen Führerschein

vorlegen, ein Alcotest ergab einen Wert von rund 0,6 Promille. Im

Rahmen der Kontrolle fanden die Beamten mehr als 40 Gramm Ecstasy,

einige Gramm Speed und eine fünfstellige Summe Bargeld (Euro und

dänische Kronen). Die Kieler Staatsanwaltschaft ordnete daraufhin

Wohnungsdurchsuchungen bei dem Fahrer und dem Beifahrer (50) aus

Hamburg an. Dabei wurden gut 2 kg Marihuana, Verpackungsmaterial,

Waagen, einige Gramm Speed und weitere 1000 Euro Bargeld aufgefunden.

Dem Fahrer wurde ferner eine Blutprobe entnommen. Die

Staatsanwaltschaft ordnete nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen

die Entlassung der beiden Männer an. Der Jüngere war bereits

polizeilich in Erscheinung getreten, der Ältere war der Polizei

bislang unbekannt. Es wurden Strafanzeigen maßgeblich wegen des

Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz gefertigt.



Im Rahmen einer anderen Ermittlungssache durchsuchten Beamte der

Kripo Rendsburg ebenfalls am 08.10.19 ein Haus in Langwedel. Ein

37-Jähriger stand im Verdacht, Cannabispflanzen anzubauen.

Tatsächlich wurden rund 1,6 Kilogramm Marihuana beschlagnahmt. Auch

Hinweise auf einen Cannabisanbau stellten die Ermittler fest. Der

37-Jährige, bislang polizeilich nicht in Erscheinung getreten, wurde

wieder auf freien Fuß gesetzt. Gegen ihn wird wegen eines Verstoßes

gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.



Sönke Hinrichs









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neumünster

Pressestelle



Telefon: 04321-945 2222



Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell