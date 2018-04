Rendsburg - Auto prallte gegen Laterne

von shz.de

03. April 2018

Rendsburg



Rendsburg. Der rote VW Polo war einer Funkstreife der Rendsburger

Polizei vergangene Nacht (03.04.18, 01.20 Uhr) bereits in der

Ostlandstraße aufgefallen, weil der Fahrer nicht angeschnallt war.

Anhaltezeichen der Beamten und auch das eingeschaltete Blaulicht

ignorierte er jedoch. Mit hoher Geschwindigkeit wurde der Polo bis in

die Denkerstraße verfolgt, wo das Auto bei nasser Fahrbahn mit einem

Laternenmast kollidierte. Der Fahrer (18) wurde festgenommen. In dem

Auto saßen noch eine 19-jährige Beifahrerin und ein ebenfalls

19-jähriger Mitfahrer. An dem Auto und der Laterne entstand

Sachschaden. Wie sich herausstellte, war das montierte Eckernförder

Kennzeichen zuvor gestohlen worden. Der Polo war nicht zugelassen und

versichert. Zudem konnte der Fahrer keine Fahrerlaubnis vorlegen. Er

hat sich jetzt unter anderem wegen Urkundenfälschung, Fahrens ohne

Fahrerlaubnis und Gefährdung des Straßenverkehrs zu verantworten.



