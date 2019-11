Rellingen und Ellerbek - Polizei sucht Hinweisgeber nach Einbrüchen

Avatar_shz von shz.de

28. November 2019, 10:04 Uhr

Bad Segeberg (ots) - Am gestrigen Tage brachen unbekannte Täter in der Zeit

zwischen 9 und 19 Uhr in ein Haus in der Vogt-Schmidt-Straße in Rellingen ein.

Nach bisherigen Erkenntnissen verließen sie das Haus ohne Beute. Zu einem

weiteren Einbruch kam es in der Zeit zwischen 15:15 Uhr und 18:30 in der

Hauptstraße in Ellerbek. Dort drangen die Täter gewaltsam in ein Einfamilienhaus

ein und stahlen ein Notebook, eine Digital- und eine Videokamera und Schmuck.



Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet

Zeugen, die Hinweise zu den Taten geben können, sich unter der Rufnummer

04101/2020 zu melden.



Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Sandra Mühlberger

Telefon: 04551-884-2020

Handy: 0160/3619378

E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/19027/4452785

OTS: Polizeidirektion Bad Segeberg



Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell