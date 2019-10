Rellingen - Fußbodenplatten am Straßenrand entsorgt

Avatar_shz von shz.de

10. Oktober 2019, 12:06 Uhr

Bad Segeberg (ots) -



Gestern Mittag stellten Polizeibeamte in der Schwalbenstraße eine

unerlaubte Müllentsorgung fest. Unbekannte haben 2 bis 3 Kubikmeter

Abfall schlichtweg am Straßenrand abgeladen. Es handelt sich um alte

Fußbodenplatten aus Kunststoff mit Kleberesten (möglicherweise

asbesthaltig) und mehrere Plastiksäcke mit Schleifrückständen.



Hinweise auf den Verursacher liegen bisher nicht vor. Der

Ermittlungsdienst Umwelt bittet Personen, die Angaben zu dem

Verursacher oder zu der Herkunft des Abfalls machen können, sich

unter der Rufnummer 04121/4092-0 mit dem Polizei-Autobahn- und

Bezirksrevier in Verbindung zu setzen.









Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Sandra Mühlberger

Telefon: 04551-884-2020

Handy: 0160/3619378

E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell