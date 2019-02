Rellingen, BAB23 - Gegenstand von Brücke geworfen; Zeugen gesucht

von shz.de

26. Februar 2019, 10:23 Uhr

Bad Segeberg (ots) - Am Sonntag, den 24. Februar 2019, ist von

einer Brücke in Höhe der Anschlussstelle Halstenbek/ Rellingen ein

unbekannter Gegenstand auf die Bundesautobahn 23 geworfen worden. Die

Polizei bittet um Zeugenhinweise.



Ersten polizeilichen Ermittlungen entsprechend befuhr eine

53-jährige Autofahrerin gegen 10:30 Uhr die Autobahn in Richtung

Hamburg. Kurz nach dem Passieren der Brücke für Fußgänger und

Radfahrer, die zwischen der Bäckerstraße und der Hallstraße verläuft,

nahm sie ein lautes Geräusch war und stellte fest, dass eine Hälfte

des zweigeteilten Panoramaglasdaches vollständig zerborsten war. Die

Fahrerin aus Rellingen befand sich allein im Fahrzeug und blieb

unverletzt.



Im Rahmen der Ermittlungen wegen eines versuchten Tötungsdeliktes

nimmt die Kriminalpolizei Pinneberg Zeugenhinweise unter 04101-2020

entgegen.









