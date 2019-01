Reisende und Bundespolizisten bespuckt

von shz.de

16. Januar 2019, 14:43 Uhr

Neumünster (ots) - Gestern Nachmittag wurden Bundespolizisten im

Bahnhof auf einen Mann aufmerksam gemacht, der offensichtlich

Reisende mit Salz bespuckte. Die Beamten konnten den Mann auch

antreffen und kontrollierten ihn. Der Mann war ausweislos und hatte

ein angebrochenes Päckchen Gelierzucker dabei. Ein weiterer Zeuge

meldete sich bei den Beamten und gab an von dem Mann mit einem Messer

bedroht worden zu sein.



Die Bundespolizisten wollten den Mann mit zur Dienststelle nehmen,

damit war dieser jedoch nicht einverstanden, widersetzte sich den

polizeilichen Maßnahmen und begann die Beamten zu bespucken und zu

schlagen. Diese mussten nun Zwang anwenden. Nach

Identitätsfeststellung, es handelte sich um einen 56-jährgen

Deutschen, wurde dieser in Schutzgewahrsam genommen. Bei der

Durchsuchung wurde noch ein sogenanntes Werkzeugtool gefunden.



Der 56-Jährige muss nun mit Strafanzeigen wegen Bedrohung und

Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte rechnen.









Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell