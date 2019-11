Avatar_shz von shz.de

08. November 2019, 13:33 Uhr

++ reisende Taschendiebe ++ nach Festnahme von Tätergruppe sucht Polizei

Eigentümer von Taschen ++ "Wer erkennt seine Tasche wieder?!" ++



Uelzen/Lüneburg/Hamburg/Schleswig-Holstein



Nach der Festnahme von zwei bulgarischen Taschendiebinnen und einem Taschendieb

am 25.10.19 in der Innenstadt von Uelzen (siehe auch Pressemitteilung v.

27.10.19) sucht die Polizei anhand mehrerer sichergestellter Handtaschen und

einem Rucksack nach weiteren Diebstahlsopfern.



(...) Nachdem sie einer 78 Jahre alten Frau am 25.10. die Geldbörse aus der

Tasche gestohlen hatten, konnte die Bande Südosteuropäer in Uelzen festgenommen

werden. Die beiden Frauen und der Mann im Alter von 27, 32 und 41 Jahren wurden

am Folgetag dem Haftrichter vorgeführt. Der Mann wurde in die

Justizvollzugsanstalt eingeliefert, die Frauen blieben nach Zahlung einer hohen

Geldstrafe aus einem anderen Verfahren auf freiem Fuß (...). Die Ermittler gehen

davon aus, dass die Personen in der Vergangenheit im Norddeutschen Raum

unterwegs waren und gewerbsmäßig Taschendiebstähle und Computerbetrug (Abheben

von Bargeld mit einer geklauten EC-Karte) begangen haben. In der Regel gehen

entsprechende Tätergruppen wie folgt vor: Die Frauen passen überwiegende ältere

Frauen im Umfeld von Geldautomaten ab bzw. folgen diesen, verwickeln diese in

ein Gespräch und begehen Trickdiebstähle von Bargeld oder EC-Karten, mit denen

dann weitere Abhebungen getätigt werden.



Die Polizei warnt vor "Langfingern" und gibt nützliche Verhaltenstipps:



- Nehmen Sie beim Einkauf nur so viel Bargeld mit, wie Sie

tatsächlich benötigen

- Führen Sie Geld, Papiere und andere Wertsachen in Brustbeuteln

oder Gürteltaschen mit. Benutzen Sie ansonsten möglichst

verschlossene Innentaschen.

- Schließen Sie stets Ihre Handtasche und klemmen Sie diese mit

der Verschlussseite zum Körper unter den Arm.

- Gewähren Sie keine Einblicke in Ihre Geldbörse oder Brieftasche.

Nehmen Sie nur so viel Bargeld mit, wie Sie benötigen und

bewahren Sie Ihre Scheckkarte getrennt davon auf.

- Seien Sie besonders aufmerksam, wenn Sie in Menschenansammlungen

oder im Gedränge unterwegs sind. Mit einem raschen und

unbemerkten Griff können die Täter an Ihr Geld oder Ihre

Wertsachen gelangen.

- Die "Langfinger" treten häufig im Team auf - einer der Täter

lenkt das Opfer ab oder verdeckt das Tatgeschehen, ein anderer

beschafft die Beute, ein weiterer übernimmt diese und

verschwindet damit. Beliebte Tricks sind auch das bewusste

Anrempeln oder das Herbeiführen eines künstlichen Gedränges.

Absichtliches Beschmutzen der Kleidung und die vermeintliche

Hilfe beim Säubern sowie ein fingiertes Erfragen von Auskünften

sind ebenfalls gängige Ablenkungsmanöver der Kriminellen - seien

Sie daher in derartigen Situationen stets wachsam und

misstrauisch.

- Sollten Ihnen Zahlungskarten abhandengekommen sein, lassen Sie

diese sofort für den weiteren Gebrauch sperren, am besten

telefonisch über den bundesweiten Sperr-Notruf 116 116.



Parallel fragen die Ermittler. "Erkennt jemand seine eigene Tasche?" Hinweise

nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0 oder - 930-324, entgegen.



