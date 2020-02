Reher: Schwerer Unfall auf der Bundesstraße 430

Avatar_shz von shz.de

19. Februar 2020, 08:53 Uhr

Reher (ots) - Dienstagmittag hat sich auf der Bundesstraße 430 in Reher ein

schwerer Verkehrsunfall ereignet, bei dem eine Seniorin lebensgefährliche und

zwei Männer schwere Verletzungen erlitten. An den beiden beteiligten Fahrzeugen

dürfte Totalschaden entstanden sein.



Um 13.50 Uhr war der Geschädigte in Begleitung eines Mitfahrers in einem Skoda

auf der B 430 aus Richtung Hohenwestedt in Richtung Schenefeld unterwegs. An der

Kreuzung Pulser Straße / B 430 nahm ihm die Fahrerin eines Polos die Vorfahrt,

als sie aus der Pulser Straße kommend in Richtung Hohenwestedt auf die B 430

abzubiegen beabsichtigte. Beide Autos kollidierten miteinander, trotzdem der

43-Jährige aus Gettorf noch auszuweichen versuchte. Die 79-jährige

Unfallverursacherin erlitt bei dem Zusammenstoß schwere Kopfverletzungen, nach

dem Unglück bestand Lebensgefahr für sie. Der Gettorfer und sein 50-jähriger

Begleiter klagten über Brustschmerzen, alle Personen kamen in Krankenhäuser.



Den entstandenen Sachschaden bezifferten die Einsatzkräfte auf 11.000 Euro,

Abschlepper bargen die Fahrzeuge. Zur Unfallaufnahme wurde ein Sachverständiger

hinzugezogen, die Fahrbahnreinigung erfolgte durch eine Spezialfirma, die

Straßenmeisterei und die Feuerwehr.



Merle Neufeld



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe