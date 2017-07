Regionalexpress stößt zwischen Grambow und Löcknitz mit entwurzeltem Baum zusammen/Bahnstrecke gesperrt

vergrößern 1 von 1 1 von 1

Pasewalk/Löcknitz (ots) -



Heute Nachmittag gegen 13:50 Uhr wurde die Bundespolizeiinspektion

Pasewalk durch die Notfallleitstelle der Deutschen Bahn AG über einen

Bahnbetriebsunfall im Bereich der Bahnstrecke Stettin - Pasewalk

informiert. Zwischen Grambow und Löcknitz war der RegionalExpress

5358 mit einem auf den Gleisen liegenden Baum zusammengestoßen. Der

Baum war auf Grund der witterungsbedingten Aufweichung des Bodens

zuvor entwurzelt. An dem Triebwagen waren Beschädigungen im

Frontbereich sowie an einer Tür zu verzeichnen. Personenschäden sind

nicht eingetreten. Die Bahnstrecke wurde für den Bahnverkehr

gesperrt. Durch die alarmierten Kräfte der Feuerwehr wurde der Baum

nach deren Eintreffen von den Gleisen geräumt. Gegen 15:25 Uhr wurde

die Streckensperrung aufgehoben. Der Zug konnte seine Fahrt trotz der

Beschädigungen vorerst bis nach Neubrandenburg fortsetzen. Dort

erfolgte der Austausch des Triebwagens. Während der Streckensperrung

wurde durch die Deutsche Bahn AG Schienenersatzverkehr von Pasewalk

nach Stettin eingerichtet.









