Raubtat unter Vorhalt eines Messers - ZEUGENAUFRUF

Avatar_shz von shz.de

25. Juni 2020, 09:13 Uhr

Ratzeburg (ots) - 25. Juni 2020 - Kreis Herzogtum Lauenburg - 20. Juni 2020 / Schwarzenbek



Am 20. Juni 2020, gegen 03:45 Uhr kam es in der Schmiedestraße in Schwarzenbek zu einer Raubstraftat



Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand wurde ein 66 Jahre alter Mann aus Schwarzenbek durch einen der Täter zunächst alleine aufgesucht, als dieser gerade seinen Bäckereiwagen mit Backwaren belud. Er fragte den Bäckereifachverkäufer, ob er ihm Geld geben könnte. Der 66-Jährige verneinte dies, woraufhin der Täter zunächst von ihm abließ.



Ca. 15 min. später erschien der Täter erneut bei dem Mann. Dieses Mal in Begleitung einer weiteren Person, die die Tat jedoch nur beobachtete und das Opfer vermutlich einschüchtern sollte. Der Täter forderte nun unter Vorhalt eines Messers erneut Bargeld von dem 66-Jährigen. Zur Abwehr ergriff der Bäckereifachverkäufer ein Brotmesser, um den Täter zur Aufgabe zu bewegen, was jedoch misslang. Der Täter konnte aus der rechten Tasche seines Opfers einen Haustürschlüssel ergreifen und damit flüchteten.



Bei der Tat zog sich der 66-Jährige leichte Verletzungen zu.



Ermittlungen führten bereits dazu, dass die Täter identifiziert werden konnten. Die Kriminalpolizei Geesthacht sucht nun weitere Zeugen, die die Tat beobachten konnten oder sachdienliche Hinweise zur Tat geben können.



Wer kann Angaben zur Tat machen?



Hinweise bitte an die Polizei in Geesthacht unter der Telefonnummer: 04152 / 80030.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Ratzeburg - Stabsstelle / Presse - Conny Habo Telefon: 04541/809-2011



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43735/4633813 OTS: Polizeidirektion Ratzeburg



Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell